Tıp fakültesi yolu ulaşıma kapatıldı

Zonguldak-Ereğli karayolunun BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi mevkisinde yaşanan heyelan da yola düşen büyük kaya parçaları sürücülere tehlikeli anlar yaşatmıştı. Zonguldak Valiliğinin girişimleri sonucu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü heyelan bölgesinde bakım çalışması başlattı. Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan yol bakım çalışmaları nedeniyle Zonguldak-Ereğli arasındaki ulaşım farklı bir güzergahtan sağlanacak. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Zonguldak-Ereğli arası ulaşımın sağlanacağı yolu harita üzerinden sürücülere duyurdu. Buna göre sürücüler 15 gün süresince Tıp Fakültesi Hastanesi'nin arka tarafından geçecek yolu kullanacak.