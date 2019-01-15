Tıp Fakültesinden, araştırma görevlilerine ‘Uyum Kursu'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, eğitime yeni başlayan araştırma görevlileri için mezuniyet sonrası eğitim programı kapsamında ‘Temel Uyum Kursu'nun üçüncüsünü düzenledi.

Mezuniyet sonrası tıp eğitim programları kapsamında, son bir yılda Tıpta Uzmanlık ya da Yan Dal Uzmanlık Sınavında başarılı olarak uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan tıpta araştırma görevlilerine yönelik kurs ilk kez 2016-2017 eğitim döneminde düzenlenmişti. Son bir yıl içerisinde göreve başlayan 63 araştırma görevlisinin bilgi, beceri ve profesyonellik yönlerini geliştirmesi, kurumsal aidiyetin gelişmesi ve disiplinler arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan mezuniyet sonrası “Temel Uyum Kursu'nun üçüncüsü 20 öğretim üyesinin sunumları ile gerçekleştirildi.

Uyum kursunun açılış konuşmasını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan gerçekleştirdi. Borazan, yaptığı konuşmada Tıp Fakültesinin eğitim alanında yaptığı faaliyetler içerisinde mezuniyet sonrası tıp eğitiminin önemli olduğunu, topluma sağlık alanında hizmet edecek yetkinlik sahibi uzman hekim adaylarının yetişmesi için eğitim ve uygulama imkanlarının mevcut olduğunu, araştırma görevlilerinin bilgi, beceri ve profesyonellik özelliklerine sahip birer uzman hekim olmaları için her türlü desteği verebileceklerini belirtti.Tıpta uzmanlık eğitim programlarının uluslararası standartlarda ve çağdaş eğitim programı olarak hazırlandığına dikkat çeken Borazan, kursun düzenlenmesinde emeği geçen mezuniyet sonrası eğitim komisyonu üyelerine, dekanlık personeline, ayrıca gerek tıp eğitimi gerekse tıpta uzmanlık eğitimi için her türlü desteği veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya teşekkür etti.

Komisyon Başkanı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Öğretim üyesi Prof. Dr. Eksal Kargı ise yaptığı açılış konuşmasında, kursun bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini, araştırma görevlilerinin kendilerini geliştirmesi için araştırma alanında başka bir kurs düzenleneceğini ve ileri uyum kurşunun da üçüncüsünü yapacaklarını, kursun katılımcılar için mesleki anlamda ciddi yararlar sağlayacağını belirtti.

Program katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.