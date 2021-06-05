Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tersaneler bölgesinde meydana geldi. Ereğli istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 34 BYV 564 plakalı tır 34 DMC 707 plakalı dorse araç, Hasan T. idaresindeki 67 SL 344 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yolda trafik tek şerit üzerinden sağlandı. Tır sürücüsü Mustafa K. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hurdaya dönen otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.