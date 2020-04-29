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Tır köprüye sıkıştı

Zonguldak’ta tırın, Fevkani Köprüsü’ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.

Zonguldak'ta tırın, Fevkani Köprüsü'ne sıkışması sonucu trafikte aksama yaşandı.


Kent merkezinden Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi oğrenilemeyen 67 ET 633 plakalı tırın dorsesesinde bulunan kamyon 4 metre 20 santimetre yüksekliğindeki Fevkani Köprüsü'nün altına sıkıştı.


Tır lastiklerinin havasının azaltılmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Çarpmanın etkisiyle tırda ve köprüde hasar oluştu, trafik aksadı.

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