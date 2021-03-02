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Tır park halindeki aracı biçti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tır park halindeki otomobile çarparak kamyonetin altına sürükledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tır park halindeki otomobile çarparak kamyonetin altına sürükledi.


Kaza, ilçeye bağlı Bozhane mevkiinde meydana geldi. Tır parkına girmekte olan bir tır, park halindeki 67 TD 931 plakalı Fiat Palio marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobil 67 EH 624 plakalı BMC marka kamyonetin altına sürüklendi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, camların patladığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tır sürücüsünün ifadesini alırken kaza ile ilgili rapor tutuldu.

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