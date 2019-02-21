Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak için kaza yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tüneller çıkışında tır sürücüsü, önünde seyir halindeki eğitim aracına çarpmamak için bariyerlere çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı ilçesindeki tüneller çıkışında meydana geldi. Akçakoca'dan Kdz. Ereğli istikametine seyreden 14 HL 039 plakalı tır sürücüsü Fehim Aydın, tünellerden çıkış esnasında bir anda önünde beliren sürücü adayına çarpmamak için direksiyonu kırdı. Tır sürücüsü Aydın, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte bariyerlere çarparak durabildi. Eğitim aracındaki sürücü adayı ile tır sürücüsü kısa süreli şok yaşadı. Eğitim aracının olay yerinde durmayarak uzaklaştığı öne sürüldü.

Kaza sonucu yaralanan kimsenin olmaması sevindirirken, polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.