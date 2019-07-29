Tır yayaya çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tırın çarptığı 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Alaplı şehir merkezinde 61 SN 605 plakalı tır sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Selahattin E., yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Selahattin E., ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.