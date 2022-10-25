Tırdan düşen malzemeler kazaya yol açtı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tırın arkasındaki malzemelerin yola düşmesi nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ereğli-Zonguldak karayolu Ören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, H.T idaresindeki 67 UB 170 plakalı tırdan yola konstrüksiyon malzemeler düştü. Bu sırada karşı istikamette olan T.S (30) idaresindeki 06 EY 9840 plakalı otomobil ve 34 FMP 370 plakalı kamyonet tırdan düşen malzemelere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile T.S idaresindeki 06 EY 9840 plakalı otomobildeki sürücü yaralanırken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan polis ekipleri yolda tedbir alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Araçtan çıkarılan yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, malzemelerin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Tır sürücüsü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.