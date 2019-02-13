Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde freni boşalan tır yol kanarında park halinde ki otomobile ve binaya çarparak durabildi. Otomobil hurdaya dönerken, binada da hasar oluştu.

Kaza Kdz. Ereğli, ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.T. idaresindeki 67 UA 913 çekici 67 TZ 389 dorse plakalı tırın frenleri boşalınca kontrolden çıktı. Hızla yokuş aşağı inen tır önce park halindeki otomobile ardından da üç katlı binaya çarptı. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tırın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, binanın giriş katında ise büyük bir delik açıldı. Jandarma ekipleri kaza yerine gelerek güvenlik önlemi alırken, kaza yapan tır çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırın çarptığı iki otomobil ve bir tarım aracı kullanılamaz hale geldi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.