Tırın dorsesinden düşen kepçe ormanlık alana uçtu

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Ilıksu mevkiinde seyir halindeki tırın dorsesinden ayrılan kepçe yol kenarındaki ormanlık alana uçtu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tırın dorsesinden, ayrılan kepçe yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kepçe de maddi hasar meydana geldi. Ormanlık alana düşen kepçenin kaldırılması için çekici çağrıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.