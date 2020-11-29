Tıskaoğlu, "Çaycuma'ya yatırımlar engelleniyor"

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu Çaycuma'ya yatırım yapmak istediklerini ancak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı arsa sahipleri tarafından yatırımların engellediğini iddia etti. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde hukuka aykırı konutunda olduğunu dile getiren Tıskaoğlu yetkilerden çözüm beklediklerini ifade etti.

ZONSİAD Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu yaptığı yazılı açıklamasında "Firmamız olarak Çaycuma'ya yaklaşık 300 kişinin çalışacağı üretim tesisi kurma kararı aldık. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilecek fabrikanın tamamlanması için gereken 1,5-2 senelik süreçte, beklemeden faaliyetine başlamak amacıyla kiralık yer arayışına girdik. Amacım doğup büyüdüğüm kentimizin kalkınması, istihdam ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaktı. Boş olan 2 yer için söz konusu firma ile yapmış olduğu görüşme neticesinde kira bedelinin 2 yıl peşin olmak üzere Euro cinsinden talep edilmesi karşısında küçük dilimi yuttum. Yaptığımız araştırmalar neticesinde Çaycuma OSGB'de aynı firmanın birden fazla yerinin bulunduğunu gördük. Adaletsizlik ve haksızlık burada başlıyor zaten. Araştırmalarımızı derinleştirince kanuna aykırı bir şekilde konut imar edilmesini bir yere bırakıyorum. Aynı firmaya toplam çalışan sayısı 10 kişi geçmeyecek olan bir firmaya 4 tane yerin kiralandığını tespit ettik. Daha bitmedi buna ek olarak 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'na hukuken aykırı düşecek bir şekilde içinde sauna, hamam ve jakuzi bulunan bir konut olduğunu gördük. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın başta alışveriş merkezlerindeki dükkânlar olmak üzere kira bedellerinin döviz cinsinden tazmin edilmesine dair getirmiş olduğu yasağa rağmen böyle bir durumun varlığı son derece üzücüdür. Düşünün adam Zonguldak'a fabrika kuracak, yatırım yapacak, en az 300 kişi ekmek yiyecek. Ama bunu engelliyorlar. Zonguldak'a yatırım yapılmasını engelleyen bu durumu şimdi kim çözecek? Cumhurbaşkanı'mızın uyarılarına ve yasağa rağmen döviz cinsinden kira bedeli talep edilmesine ne diyeceğiz? Buradan Cumhurbaşkanı'mıza, Hazine Bakanı'mız Lütfi Elvan'a bölge milletvekillerimize, Zonguldak valimize ve tüm yetkililerimize çağrımdır. Zonguldak'a yapılmak istenen yatırım bakın nasıl engelleniyor? Ben hükûmetimizin ve hükûmetimizin başı Cumhurbaşkanı'mızın ayrıca bölge vekillerimizin ve yetkililerimizin bir yatırımcının fabrika kurmasının engellenmesine sessiz kalacaklarını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.