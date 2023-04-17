Tıskaoğlu; "Sandıklarda oy patlaması olacağını biliyorum"

ZONSİAD BAşkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu, Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu iftar programında; "Ben Zonguldak'a ve Çaycuma'nın ve vadi bölgesinin buna çok iyi cevap vereceğini, sandıklarda oy patlaması olacağız biliyorum" dedi.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Nejdet Tıskaoğlu şöyle dedi:

"AK Parti çok güçlü şekilde geliyor. Biz yaklaşık 4 günden beri Ahmet vekille beraber sahadayız. Kol kola mücadele ediyoruz. Zonguldak'tan en az 4 çıkartmak için çaba sarf ediyoruz. Sırada şunu görüyoruz. Sahadaki tepkiler şu. 4 vekil çıkartmak için bize bir imkan var. Enstrümanlar var şu lazım bir kere o ikinci kısım birbirimize kenetlenmemiz lazım. Milletvekillerimiz, muhtarlarımız, diğer dostlarımız var. Ve o kadar güçlü olduğunu, o kadar sadık olduğunu gösteriyor ki bir şirkette, bir işletmede başarılı olması ve marka olmasının en büyük yeganesi de şudur. Çalışan sayısının ve yöneticilerin uzun soluklu çalışıyor olması lazım. Dolayısıyla bizim partimize de gönül verenler uzun yıllardan beri olduğu için de biz bir marka olduğumuzu görüyorum burada. Hepsinden Allah razı olsun. Çünkü hepimiz ne olduğunu biliyoruz. Yapılan hizmetleri biliyoruz. Ne yapıldığını biliyoruz. Ne yapılmadığını biliyoruz. Muhalefetin bize ne yaptığını biliyoruz. Ne yapmak isteyeceğini biliyoruz."

"Birbirimize güvenmemiz ve kol kola girmemiz lazım"

Nejdet Tıskaoğlu, "Üçüncü kısımda buna inanmamız lazım. Eğer bunları yerine getirirsek ben en az 4 vekilin buradan çıkmasının sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Yani tabii şahsen çok tecrübeli, işte uzun yıllardan beri partinin içerisinde. Yani bugüne kadarki süre içerisinde, ilk defa bu kadar çok bir milletvekili çıkartabileceğimi söyledi. Bu çok önemli bir şey. Ama ona inanmak lazım. Birbirinize güvenmeniz lazım. Kol kola girmemiz lazım. Ben bunu görüyorum. Hakikaten biz de inanıyoruz. Kol kola güvendik. Kol kola giriyoruz. Ağızda böyle çok güzel bir teveccüh var bizde. İl başkanımız çok ciddi bir güç verici. Çünkü Mustafa Çağlayan başkanımla 8 ay beraber çalıştık. Siyasete çok zengin tecrübesi olan problemleri çözebilen ve inanılmaz şekilde teşkilatçıyı bilen yapısı çok iyi bir avantajımız. Yani kalemi sağlamda" diye sözlerine devam etti.

"Çaycuma Filyos Projesi için çok önemli"

Filyos Projesi'nin önemine değinen Tıskaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi Çaycuma'da şu vardı. Ocu musun? Bucu musun Bu havacı yok abi. Hepimiz AK Partiliyiz, hepimiz bu davanın neferiyiz. Dolayısıyla Ahmet Bey'i sevenler vardı. Beni sevenler vardı ama Cumhurbaşkanı dedi ki hadi bakalım ikisini seveceksiniz demiş. Size fırsat eğer biz Cumhurbaşkanımızın karşı hamleye karşılık vermezsek biz yanlış yaparız. Çaycuma'nın bugüne kadar yapılan çalışmalar içerisinde, oylar içerisinde sandıkları patlatması lazım.2 tane bilinen değerli vekil adayıyla 3 ve 4. sıraya koydu. Hadi bakalım dedi. Çünkü Çaycuma çok önemli. Filyos bölgesi Türkiye'nin çok önemli bir projesi. Biliyorsunuz dünya için kıymetli proje. Filyos nerede? Biz de Çaycuma'da. Onun için bizlere de kol kola verip eğer 4 vekil çıkartırsak burada az önce Ömer başkanım söyledi 4 tane kapımız olacak yani. Bir kapımız çözemediğini ya da bir kapımızın yoğunluk olduğunu diğer kapı çözecek. Onun için 4 kapımız var. Bu büyük bir şans. Ben sizden istirham ediyorum. Rica ediyorum. Hakikaten Zonguldak için büyük bir şans. Çünkü Zonguldak tarihinde hiçbir zaman biz dörtteki çıkartamamışız. Bünyamin başka zaman çok zorlamışız ama kısmet olmamış. Inşallah bu dönemde bu bize nasip olur. Bu hepimize nasip olur ve 4 vekile beraber çalışmayı temsil ederiz. Zonguldak için bir tarih. Zonguldak'a özel istihdam gösterin diyeceğiz. Biz de o da size kızmayacağını biliyoruz. Onun için bu şartı iyi değerlendirelim. Bu bizim için kıymet önemli. Ben Zonguldak'a ve Çaycuma'nın ve vadi bölgesinin buna çok iyi cevap vereceğini, sandıklarda oy patlaması olacağız biliyorum."