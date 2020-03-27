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Tiyatro grubundan 'Evde kal' mesajı

Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Çağdaş Anadolu Oyunculuk Atölyesi Tiyatro Grubu üyeleri, provalarına başladıkları ‘Sidikli Kasabası’ adlı oyunun giriş şarkısını seslendirerek ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Çağdaş Anadolu Oyunculuk Atölyesi Tiyatro Grubu üyeleri, provalarına başladıkları ‘Sidikli Kasabası' adlı oyunun giriş şarkısını seslendirerek ‘Evde Kal' çağrısında bulundu.


Online konferans yöntemiyle hazırladıkları videoyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü de kutlayan topluluk üyeleri kağıtlara yazdıkları notlarla, ‘Tiyatro iyidir, iyileştirir, sanatla kal, evde kal' çağrısında bulundu.

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