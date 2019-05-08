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TOFD tarafından yardım sergisi Esas 67'de açılıyor

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ağaç ve deniz ürünlerinden oluşan eserleriyle Mehtap Semiz tarafından hazırlanan yardım sergisi Zonguldak ESAS 67 AVM’de 10 Mayıs Cuma günü saat 14.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla, ağaç ve deniz ürünlerinden oluşan eserleriyle Mehtap Semiz tarafından hazırlanan yardım sergisi Zonguldak ESAS 67 AVM'de 10 Mayıs Cuma günü saat 14.30'da açılacak.


Cuma ve Cumartesi günü sürecek sergi süresince, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin (TOFD) faaliyetleri ile omurilik felçlilerin dünyasının farkında olmasını sağlayacak yayınlar Esas 67 AVM yönetimince iç tanıtım sistemleri vasıtasıyla yapılarak, sergi etkinliğine hem yer tahsisi, hemde bu yayınlarla güçlü destek verilecek. Aydın'da doğan Mehtap Semiz, amatör bir şekilde evini atölyeye çevirerek başlayan çalışmaları sonucunda, ağaç ve deniz ürünlerinden 30'u aşkın seçkin eserini oluşturdu. Etkinliği düzenleyen TOFD Zonguldak İl Temsilcisi Cem Cemal Ünal, kalbinde iyilik olan herkesi sergiye davet etti.

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