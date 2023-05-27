Tomruk yüklü tır devrildi, sürücüsü ağır yaralandı

Kazada sürücü Ahmet Bal ağır yaralı kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bal (54) idaresindeki 54 AHS 871 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan odunlar yola savrulurken, tır 100 metre sürüklenerek devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kara yolları ekipleri tarafından yolda temizleme çalışması başlatıldı.