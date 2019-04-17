Toptan başkan Alan'a hayırlı olsun diledi

TBMM eski Başkanı ve AK Parti eski Zonguldak Milletvekili, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan eşi Saime Toptan ile birlikte Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ı ziyaret etti.

TBMM eski Başkanı ve AK Parti eski Zonguldak Milletvekili, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ziyarette yaptığı konuşmada yeni seçilen belediye başkanı Ömer Selim alana hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Toptan, “Hayırlı olsun. Makamında kutlamak istedik. Zonguldak'ın sorunlarını herkes biliyor. Başkanımız da çok iyi biliyor. Sorunu bilmek çözüm için önemli bir adımdır. İnşallah Zonguldak daha iyi yerlere gelerek bizleri gururlandıracaktır. Sayın Başkanın seçim önce ki çalışkanlığını da biliyorum. Zonguldak için Öner Selim Alan bir şanstır. Gençliğini, tecrübesini birleştirerek güzel çalışmalar yapacaktır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Ben de çok teşekkür ediyorum bu nazik ziyaretlerinden dolayı sayın başkanım özetledi. 2012 yılından beri bu parti de siyaset yapma şansımız oldu. İnşallah başta kendisini ve bize güvenenleri utandırmayacağız. Bize destek veren oy veren teveccüh gösteren vatandaşlarımızın oylarını helal ettireceğiz” diye konuştu.