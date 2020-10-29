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Törende fenalaşan öğrenciye müdahaleyi öğretmenler yaptı

Zonguldak Alaplı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bir öğrenci baygınlık geçirdi.


Tören alanında sağlık ekiplerinin bulunmaması tepkiye neden olurken, öğrenciye ilk müdahale öğretmenleri tarafından yapıldı. Ambulans ve sağlık çalışanlarının resmi törende hazır bulunmamaları olaya tanıklık eden bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.


Resmi töreninde gösteriş için sıralarını bekleyen öğrenciler uzun süre ayakta kalınca içlerinden bir tanesi bayıldı. Öğretmenlerinin müdahalesi ile yere düşmekten son anda kurtarılan öğrenciye ilk müdahale öğretmen ve çevredeki görevliler tarafından yapıldı. Meydanda bulunan bir sandalyeye üzerine yatırılarak kolonya ve su ile kendine getirilmeye çalışana öğrenci için tören alanına ambulans istendi. Ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Tören ise kaldığı yerden devam etti.

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