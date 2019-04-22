Tosun, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ve Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Zeki Tosun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü ve Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajda, 23 Nisan tarihinin Türkiye'de demokrasi ve cumhuriyetin temelinin atıldığı tarih olduğunu kaydederek, şu görüşlere yer verdi; “Milletimiz tarih boyunca çok şanlı, ihtişamlı dönemler yaşadığı gibi, çok sancılı, zorlu mücadelelerle de karşılaşmıştır. Ama her zaman imkansızlıklar içinde dahi pek çok başarıyı gerçekleştirmiş onurlu bir millettir. Her türlü olumsuzluğa millet olma bilinciyle yaklaşmıştır.

Geçmişten beri, yaşadığımız coğrafya üzerinde gizli emelleri olan devletlerin yurdumuzu işgal ettiği, ordularımızın terhis edildiği, milletimize esaret gömleği giydirilmek istendiği çetin yıllarda, aziz milletimiz her türlü ayrımcılığı reddederek kader birliği içinde destansı bir mücadele vermiştir.

Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas hattında ilerleyen Milli Mücadele ruhu, yurdun dört bir yanına yayılmış, en büyük hamlesini Ankara'da yapmış ve 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dualarla açmıştır. Bu hamle ile aziz milletimiz kendi kaderini tayin hakkı kazanmış, azim, kararlılık, iman, birlik, kardeşlik duygularıyla, bağımsızlık aşkıyla zaferlerle taçlanan Kurtuluş Savaşımız başlamıştır. Bu bakımdan TBMM, milletimizin öz değerlerinin simgesidir. Ve yine bu bakımdan 23 Nisan 1920, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür.”

AK Parti olarak millet iradesiyle iktidara geldiklerinin bilincinde ve buna layık olma gayretinde olduklarını söyleyen Tosun, “Bu büyük milletin fertleri olarak her birimiz, farklı fikirlere ve tercihlere sahip olabiliriz. Bu mânâda farklılıklar zenginliğimiz, çoğulculuk dinamizmimizdir. Bizi millet yapan asıl unsur, bu vatan üzerinde birlikte yaşama irademizdir. İlk Meclis de bu idrakle kurulmuş ve Milli Mücadeleyi bu inanç ve azimle, millet için tek yürek olabilerek yönetmiştir.”

Tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Zeki Tosun, sözlerini şöyle tamamladı: “23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı'dır. Bu anlamda dünya için aydınlık bir gelecek, insanlık için birlik, beraberlik ve güzellikler için bir umut çağrısıdır. TBMM'nin açılış gününün, geleceğin yöneticisi ve teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmesi ve tüm dünya çocuklarıyla kutlanması yüreklerin güzelliklerde birleşmesi bakımından çok anlamlıdır. Çocuklarımıza İlk Meclisi ve bu uğurda fedakarlık yapan büyüklerimizi doğru anlatmalı ve bu ruh ve şuurla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa etmelerine katkı vermeliyiz.

Çocuklarımızı, TBMM'nin manasını kavrama liyakatine sahip olarak yetiştirme temennisiyle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, ülkemize, tüm dünya çocuklarına barış, huzur, güven ve mutluluk getirmesini diliyorum.”