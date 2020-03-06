Tosyalı Holding Ankara temsilcisi BAKKA'da

Ş. Genel Müdürü Ramazan Yücel ve Tosyalı Holding Ankara Temsilcisi Erdem Dokur, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz'ı ziyaret etti.

Ajans personelinin de katılım sağladığı görüşmede, Filyos Havzası Projesi ekseninde bölgenin yatırım ve kalkınma potansiyeli görüşüldü. Ziyaretin ardından Filyos Antik Kent ve Filyos Limanı inşaat sahasında çalışmalar hakkında teknik bilgi alındı. Ayrıca, Tosyalı Holding'in Filyos Endüstri Bölgesi'nde yapacağı yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Programın son kısmında, BAKKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş makamında ziyaret edildi. Burada yapılan görüşmede; Vali Bektaş öncülüğünde başlatılan Batı Karadeniz Çelik Sektörü Kümelenme çalışması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, Filyos Limanı ve endüstri bölgesine yatırım konuları hakkında değerlendirmeler yapıldı.