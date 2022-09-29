TPAO sağlık merkezini bölge halkının hizmetine açtı

Türkiye'nin milli enerji ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Türkiye tarihinin en büyük projesi olan Sakarya Gaz Sahası personeli için hazırladığı sağlık merkezini Filyos'ta vatandaşların da hizmetine açtı.

Filyos'ta Sakarya Gaz Sahası merkezinin kurulması sonrasında burada bir sağlık merkezi yapılması kararı alındı. Sağlık merkezinde çevre köylerdeki vatandaşlara da hizmet veriliyor. Kurulan sağlık merkezinde toplamda 60 kişilik alanında uzman sağlık personeli, acil hekimi, hemşire, ebe, paramedik, anestezi teknisyeni ve acil tıp teknisyeni görev almaya başladı. Sağlık merkezinde ayrıca 3 adet kırmızı şeritli acil yardım ambulansı, bir adet mavi şeritli hasta nakil ambulansı, 2 adet 4-4 acil müdahale aracı, 5 yatak kapasiteli acil müdahale odası hazır hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre merkezde, gece ve gündüz fark etmeksizin 2 doktor ile yardımcı sağlık personeli görev alıyor.

“7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor”

Filyos acil sağlık operasyon merkezi, 7 gün 24 saat kesintisiz acil sağlık hizmeti sunuyor. İstanbul'da bulunan operasyon yönetim merkezindeki coğrafi konumlama sistemi ve kameralar ile merkezdeki ambulanslar anlık olarak takip ediliyor ve yönlendirmeler ihtiyaca göre sağlanıyor.

TPAO tarafından kurulan merkezde İstanbul ve Ankara'ya da hasta transferleri yapılabiliyor. Merkezde kullanılan özel “CRM” yazılımı ile tüm hastaların kayıtları dijital ortamda yüksek güvenlikli sunucularda tutulurken, proje çerçevesinde operasyonel olarak alanında uzman hekimler ile hem bölgedeki vatandaşların memnuniyeti hem de bilinçlendirilmesi amacıyla düzenli olarak konferanslar düzenleniyor.

Filyos acil sağlık operasyon merkezi, bölgedeki vatandaşlara verdiği hizmetlerin yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilen ve Türkiye tarihinin en büyük projesi olan Sakarya Gaz Sahası projesinde yer alan paydaşların 7/24 Filyos Limanı'nda bulunan çalışanlarına kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti de sunuyor.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, kurulan sağlık merkezinden bölge halkının da yararlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Filyosluların Sakarya Gaz Sahası ekibini misafir ettiğini anımsatan Bilgin, “Çevre köylere sağlık konusunda destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere ” ifadesini kullandı.