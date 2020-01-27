Trabzon Devlet Tiyatrosu Zonguldak'ta “perde” diyecek

Zonguldak Devlet Tiyatrosu 31 Ocak Cuma 20.00 ve 1 Şubat 14:00 ve 20.00 saatlerinde Trabzon Devlet Tiyatrosunun “Baba” adlı oyun sahnelenecek. 1 Perdeden oluşan oyun 1 saat 20 dakika sürecek. August Strindberg yazdığı oyunun yönetmen koltuğunda Bilge Emin otururken çevirmenliği ise Turan Oflazoğlu yaptı.

Sahnelenecek oyunun konusu ise şöyle; Evlendikten kısa süre sonra aralarındaki ilişki bir güç savaşına dönen Laura ile Yüzbaşı Adolf, bu kez savaşlarını kızları Bertha'nın geleceği hakkında tek söz sahibi olma arzusu üzerinden sürdürmektedir. Yüzbaşı, kızını evdeki tüm dominant kadınlardan uzakta, şehirde okutarak öğretmen olmasını isterken; Laura, kızının yanında kalıp sanat eğitimi alması konusunda ısrarlıdır. İsteklerini gerçekleştirmek konusunda bu kez inanılmaz bir yola başvurur: Yüzbaşı'nın akıl sağlığının yerinde olmadığına dair şaşırtıcı durumlar yaratarak, etrafındaki herkesi manipüle eder. Yılların getirdiği intikam duygusuyla son bir hamlede bulunur ve kızının gerçek babası olmadığını söyleyerek, Yüzbaşı'nın içine ölümcül bir şüphe salar. Bu şüpheyle sinirsel ataklar yaşattığı kocasına deli gömleği giydirterek, aralarındaki ezeli savaşın galibi olmayı başarır.

Trabzon Devlet Tiyatrosunun “Baba” isimli oyunun oyunculuğunu ise Yüzbaşı Yavuz Topçuoğlu, Laura Didem Aygün, Doktor Östermak N. Mert Hürol, Dadı A. Songül Nadir, Bertha Selin Poyraz, Rahip Gürkan Erarslan, Nöjd Ahmet Uzuner, Emireri Efecan Baştürk yapacak.