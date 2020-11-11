İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trafik dedektifleri projesi devam ediyor

Zonguldak’ta trafik dedektifleri projesi kapsamında 3 bin 748 öğrenciye bilgilendirme eğitimi verildi.

Zonguldak'ta trafik dedektifleri projesi kapsamında 3 bin 748 öğrenciye bilgilendirme eğitimi verildi.


Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında 3 bin 748 öğrenciye trafik bilgilendirme eğitimi verildi. Bu kapsamda 10 Kasım 2020 günü Kdz.Ereğli Kızılca beldesi Çayırlı İlköğretim Okulu ve Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Şehit Salim Uçar İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik Jandarma Trafik birimlerince “Trafik Kuralları” hakkında bilgilendirme semineri verilerek broşür ve boyama kitapları dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.