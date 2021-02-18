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Trafik ekiplerinde yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi

Trafik ekipleri tarafından 100.

yıl Terminalinde kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında lastiğinin derinliği 2 milimetre altında olan araçların yola çıkması izin verilmezken, bazı araçlara ise 773 TL para cezası kesildi.


Zonguldak'ta bir kaç gündür etkisi altına alan kar yağışı sonrasında trafik ekipleri harekete geçti. Trafik ekipleri sabah saatlerinde 100. yıl Terminaline giderek kış lastiği uygulaması yaptı. Ekipler terminaldeki bütün araçların kış lastiği takılı olup olmadığına baktı. Öte yandan lastik derinliğinin 2 milimetre altında olan araçların yola çıkmasını izin verilmezken 773 TL para cezası verildi. Trafik ekiplerinin kış lastiği uygulamasının 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.

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