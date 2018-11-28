Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erhan Adaşbay (29) Gökçebey'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çaycuma ilçesinde ters şeritte seyir halinde iken otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erhan Adaşbay için Gökçebey'de cenaze töreni düzenlendi. Helallik alınmasının ardından Hakkari Dağ Komanda Tugayı'nda görevli Uzman Çavuş Adaşbay öğle namazına müteakip Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Gaziler köyü aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine uzman çavuşun yakınları ile protokol üyeleri ve askeri erkan da katıldı.

Olay

Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece Kayıkçılar mevki'inde meydana geldi. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komanda Tugay'ında görevli Piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay idaresindeki 74 AC 370 plakalı otomobilin ters şeritte seyir halinde iken kendi yolunda seyreden Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Uzman Çavuş Erhan Adaşbay‘ın hayatını kaybettiği belirlendi.