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Trafik kurallarına uymayan sürücüye tepki

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde trafik kurallarına uymayan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde trafik kurallarına uymayan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.


Yaz aylarında yurt dışından memleketlerine dönen bir gurbetçi, Türkiye'de trafik kurallarını uygulamıyor. Yurt dışında sert kurallara uygulamak zorunda oldukları burada göz ardı eden bazı sürücüler, büyük tepki toplamaya devam ediyor. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf ve yorumla herkesin tepkisini çekti. Sosyal medyada tepkisini dile getiren bir vatandaş ise "Gurbetçi vatandaşlarımız hoşgeldiniz. Türkiye'de bir ay rahatça tatil yapabilirsiniz


Çünkü burası sizlerin rahatlayacağı bir ülke" yazı ile sitemlerini dile getirdi.

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