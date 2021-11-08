Trafik sıkışıklığına dubalı çözüm

Alaplı Belediyesi Zabıta ekipleri Ali Alp Caddesi'ne daha önce yerleştirilen plastik sabit dubalar eskiyince yenileri ile değiştirildi.

Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Alaplı Belediyesi tarafından şehir merkezinde trafik akışını düzenlemek ve trafikte yaşanan aksamaların önüne geçmek maksadıyla çeşitli cadde ve sokaklara konulan dubalar Ali Alp Caddesi'nden belediye meydanına kadar uzadı. İlçenin en önemli sorunu olarak gösterilen trafik sorununa çare bulmak adına yeni çözüm yolları üreten ekiplerin hayata geçirdikleri dubalama uygulaması Alaplı'da adım adım yayılıyor. İlk olarak Ali Alp Caddesi'nden başlayan uygulamayla hatalı parklanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sürücüler, "Ne yapılırsa yapılsın bunun önüne geçilemez. Park olduğu için dubalarla daraltılan yol iyice daralıyor. Tek şerit bile güçlükle ilerliyor. Trafiği rahatlatmak maksadıyla konulduğu söylenen dubalar böylece daha da sıkışıklığa neden oluyor. Alaplı trafiğinde cadde ve sokaklara araç park edilmesini önlemenin yegane yolu yeni otoparklar yapılmasıdır. Alaplı Belediyesinin buralarda duba çalışmaları öncesinde kaldırım çalışmaları yapacaktı" diye ifade ettiler.