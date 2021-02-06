Traktör devrildi, eşini kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı eşi ise hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Perşembe beldesi Yazıbaşı köyünde 67 yaşındaki Akif Kürekçi'nin kullandığı odun yüklü traktör, yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Eşi Gülseren Kürekçi (67) odun yüklü traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde traktörde bulunan Gülseren Kürekçi hayatını kaybetti. Sürücü Akif Kürekçi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleden sonra Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

İki çocuk annesi olan Gülseren Kürekçi'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.