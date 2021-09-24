İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Traktör polis merkezinin önüne devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yoldan çıkarak polis karakolunun bahçesine uçtu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü yoldan çıkarak polis karakolunun bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Celal K. hakimiyetindeki traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Çaycuma İlçe Emniyet Merkezi'nin bahçesine uçtu. Kazayı gören polisler yardıma koşarak traktörün altında kalan genci kurtarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.