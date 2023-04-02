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Traktörle tarla süren çiftçi kazayla eşini ezdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde traktörle tarlasını süren çiftçi kazayla eşini ezdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde traktörle tarlasını süren çiftçi kazayla eşini ezdi. Ağır yaralanan kadın Ankara'ya sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, olay ilçenin Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendine ait tarlasını traktörle süren E.G., eşi M.G.'yi fark edemeyerek traktörle kazayla ezdi. Yaşanan olayın ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan M.G. olay yerinde acil sağlık ekiplerinin ilk yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen kadın daha sonra tedavisi için Ankara'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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