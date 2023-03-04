Tren hemzemin geçitte otomobili biçti: 2 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tren yolu bariyerleri kapalı olduğu esnada geçmeye çalışan otomobili tren biçti. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Gökçebey-Bakacakkadı arasında meydana geldi. İddialara göre, Aykut A.'nın hakimiyetindeki 67 ZH 065 plakalı otomobil, trenin yaklaştığı esnada kapanan bariyerlere aldırış etmeden karşıya geçmek istedi. Bu sırada geçiş yapan tren aracı ikiye bölerek biçti. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servis ve jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan Aykut A. ve Muhammet Ö. sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.