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Tren raydan çıktı, ekipler seferber oldu

Zonguldak’ta limana yük almaya giden yük treni raydan çıktı.

Zonguldak'ta limana yük almaya giden yük treni raydan çıktı. Raydan çıkan trene demiryollarından özel çekici çağırılarak tren rayına oturtturuldu.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak tren istasyonundan Zonguldak Limanına yük almaya giden yük treni henüz nedeni bilenmeyen bir sebeple trenin sonundaki 3 vagon raydan çıktı. Ekipler raydan çıkan vagonlara müdahale ederek demiryollarına ait özel çekici çağrıldı. Ekipler raydan çıkan 3 vagonu Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yerine oturtturulurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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