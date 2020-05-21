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Trenin çarptığı araç hurdaya döndü, sürücü almadan kurtuldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada araç hurdaya döndü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki hemzemin geçitte yaşandı. Bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.Ç. idaresindeki 67 ZJ 698 plakalı araca yük treni çarptı. Sürücü E.Ç. kazadan yara almadan kurtuldu.


Araç ise hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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