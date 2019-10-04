TRSM'de ruh sağlığı haftasında fidan dikildi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Devlet Hastanesi'nde 4-10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Haftası Kapsamında ağaç dikme etkinliği yapıldı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) önünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine büyük ilgi gösterildi.

Fidan dikimi etkinliğine, hastane yöneticileri, doktorlar,20 TRSM danışanı, 25 hastane çalışanı, hasta ve hasta yakınları katılım sağladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Vildan Türkeli, ağaç dikimi etkinliğine sağladıkları katkılardan dolayı Kdz. Ereğli Belediyesi, Gülüç Belediyesi ve Kdz. Ereğli Orman İşletmesi yetkililerine teşekkür etti.