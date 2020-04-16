İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TSD'den ihtiyaç sahibine sandalye

Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şubesi, ihtiyaç sahibi engellilerin talepleri doğrultusunda tekerlekli sandalye taleplerini karşılamaya devam ediyor.


Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, korona virüsü nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı bu günlerde dahi zor şartlarda da olsa Çaycumalılar Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu'nun aracılığıyla Bakacakkadı beldesinde ikamet eden Nuri Özbay'ın sandalyesini oğluna teslim ettiklerini söyledi.


Şirin yaptığı açıklamada, "Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak şubesi olarak ihtiyaç sahibi Engellilerin talepleri doğrultusunda Tekerlekli Sandalye taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. Ülkemizin korona virüsü nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığı bu günlerde dahi Zor şartlarda da olsa Çaycumalılar Derneğinin Değerli Başkanı Savaş Çiloğlu'nun aracılığıyla Bakacakkadı beldesinde ikamet eden Nuri Özbay'ın sandalyesini oğluna teslim ettik. Yönetim Kurulu olarak bu günlerde evde kalmamız nedeniyle kısıtlıda olsa her konuda sıkıntı yaşayan üyelerimiz bizlere telefon ile ulaşabilirler. İmkanlar dahilinde sorunlarının çözülmesine katkılarımız devam etmektedir" ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.