TSO Başkanı Keleş: “4 seneye 8 yıl sığdırırız”

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni seçilen yönetim ve meclis üyeleri basına tanıtıldı. Seçimlerin artık geride kaldığını, kendilerine oy veren vermeyen herkesi kucaklayacaklarını belirten Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, “4 seneye 8 yıl sığdırırız” dedi.

Kdz. Ereğli TSO'da göreve seçilen yönetim ve meclis üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş başkanlığında TSO Hizmet Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tek tek söz alıp kendilerini tanıtan yönetim ve meclis üyeleri, birlik ve beraberlik içerisinde Kdz. Ereğli'nin gelişmesi ve ekonomisinin büyümesi için çalışacaklarını söyledi. Kdz. Ereğli TSO seçim sonuçlarının Kdz. Ereğli'de toplumun her kesimini mutlu ettiğini görmenin kendilerini de mutlu ettiğini ifade eden Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Keleş, birlikte çok güzel işlere imza atacaklarını söyledi. Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kdz. Ereğli TSO'nun organ seçimlerini 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yaptık. Bin 650 oy kullanma hakkına sahip üyemizden bin 278 üyemiz oy kullandı. Seçimlere katılım oranı yüzde 77,5'ti. Seçime katılmayan ulusal ve kurumsal firmaları çıktığımızda, yüksek bir katılım oranı olduğu ortaya çıkıyor. 7 meslek komitesinin tamamını kazanarak 20 kişilik meclisimizi oluşturduk. Bu seçimin tek bir kazananı var, o da Kdz. Ereğli TSO üyeleridir. Üyelerimizin destekleriyle, görevimize devam etme noktasında beklediğimiz netice gerçekleşti. Üyelerin gerçek iradesi seçimlerin sonucunu belli edecekti ve gerçekten de böyle oldu. Seçim sonuçlarının kesinleşmesi ile birlikte görev dağılımını yaptık. Görev dağılımı neticesinde 2004 yılından bu yana tüm siyasi platformlarda, 2013 yılında bu yana da oda bünyesinde birlikte yol aldığımız Tasin Tanyıldız arkadaşımız meclis başkanı oldu. Ekibimizde birbirinden değerli isimler vardı. Görev dağılımı yapmak gerçekten zordu. Görev istemeyerek ama sorumluluktan kaçmayarak bizlere yardımcı olan arkadaşlarımız var. Başta Yavuz Sesli, Osman hocam, Şemsi ağabey, Cenk Koşun, Hüseyin Bey, Numan arkadaşımız, Gökman, Okan ve şu an burada olmayan Zafer Çakır arkadaşımız. Aktif bir görev istememekle birlikte bizim ortaya koyduğumuz vizyon projelerimizde destek vermeye ve bunların bazılarını sahiplenmeye söz verdiler. Birlikte daha kuvvetli ve daha nitelikli bir çalışma ortamı sağlayacağız. 20 kişilik meclisimizin yüzde 65'i yenilendi ve bu Ereğli tarihinde bir ilktir. Bir önceki meclisten devam eden sadece 7 arkadaşımız var. Yapmış olduğu işte ve seçimde herkes başarısını ortaya koydu. Seçilmişler ve atanmışlarla çok güzel işlere imza atacağız. Gelişmişlik düzeyi çok yüksek bir kentte yaşamamıza rağmen yapmamız gereken de birçok iş var. Biz bu şehrin yaşayanları olarak bizi ilgilendirsin veya ilgilendirmesin bu şehrin sorunları ile ilgilenmek zorundayız” dedi.

“Güzel gelişmelerin yaşanacağı bir haftadayız”

Kimseye hesap sormak için değil, ilçeye hizmet etmek için göreve geldiklerini anlatan Keleş, bu hafta ilçede güzel gelişmeler yaşanacağını ifade ederek, bu gelişmeleri ilgili kurumların açıklayacağını söyledi. Keleş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz hesap sormak için bu makamlara talip olmamıştık. Olmadığımızı da zaten birlikte yaşayarak göreceğiz. Amacımız bu şehre biraz daha katma değer sağlayabilmek, istihdamı artırabilmek, ekosistemin gelişmesine yardımcı olabilmek. Kamuoyu ve gündemi gazeteci arkadaşlarımız ile birlikte oluşturmamız gerekiyor. Güzel gelişmelerin yaşandığı bir haftadayız, birkaç gün içerisinde güzel bir haber alacağız. Bunu tarafların açıklaması çok daha doğru olacaktır.”

“20 kişilik yüksek istişare kurulu kuracağız”

Keleş, Kdz. Ereğli TSO bünyesinde 4'ü TSO üyesi olmayan, geri kalan kısmı TSO üyesi olmak üzere 20 kişilik yüksek istişare kurulu kuracaklarını ifade etti. Keleş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yüksek İstişare Kurulumuzu aktif bir şekilde çalıştırmak istiyoruz. Yüksek İstişare Kurulu, şehirdeki akil insanların bir araya geldiği, akıl alabileceğimiz ama seçime de sokmak istemediğimiz; akıl olarak, fikir olarak bu şehre faydası olan, ağabeylik yapabilecek insanlardan oluşan 20 kişilik bir grup. Ayrıca kadın ve genç girişimciler olmak üzere iki tane önem verdiğimiz konu var. Bugüne kadar verimli çalıştıramadık.”

“Meclis üyesi sayımızı 30'a çıkaracağız”

Kdz. Ereğli TSO'da 7 meslek komitesi ve 20 meclis üyesi bulunduğunu ifade eden Keleş, hem meslek komitesi sayısını hem de meclis üyesi sayısını artıracaklarını belirtti. Keleş, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Odamız 7 meslek grubundan oluşuyor, bu 7 meslek grubu Ereğli için az. Bu meslek gruplarını bölerek, kendi içerisinde temsilde ve paylaşımda da adil bir sistemi mutlaka hayata geçireceğiz. Şuna inanıyorum ki şehir çıkan sonuçtan çok mutlu. Hepimiz çok mutluyuz çünkü bu güveni almak başka bir şey. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini, daha fazlasını yapacağız. Hepimiz seçim sürecinde hırslandık ve motivasyonumuzu bu ortaya koydu ve bu hırsımız devam edecek. Hep birlikte Ereğli'yi daha iyi yere getireceğiz. Hepsi bize oy verdi, öyle görüyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kadın meclis üyesi bulundurulması isteğini de yerine getirdiklerini belirten Keleş, bu sayının ileride daha da artacağına inandığını ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun seçimlerin ardından daha salondan çıkmadan kendisini arayıp tebrik ettiğini belirten Keleş, yakın takip edilmenin ve önemsenmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

“Yeni DTO Başkanı ile güzel işler yapacağız”

Hafta sonu gerçekleşen Batı Karadeniz Deniz Ticaret Odası seçimlerinde Oğuz Ünlüer'in seçilmesinin kendilerini de çok mutlu ettiğini söyleyen Keleş, birlikte uyum içerisinde çalışabileceklerini vurguladı. Keleş, “Ekim ayının rengi mavi. İlime ve bilime inandığımız için onun da çalışmasını yapmıştık. Tabii Oğuz arkadaşımız birlikte çalıştığımız, bize sahadan geri bildirimlerde bulunan bir arkadaşımız. İki defa gümrük yetkililerini artırmak için Cumhurbaşkanı Kararnamesi çıkarttık. Buradaki arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapmıştık bunu, başını da Oğuz arkadaşımız çekmişti. Biz onların odasıydık, bizle beraber çalışıyorlardı. Oğuz, medeni cesaretini ortaya koydu ve seçime bir hafta kala aday oldu; akabinde güzel bir sonuç aldı. Ereğli için hayırlı olsun. Birlikte yol yürüyebileceğimiz genç ve dinamik bir arkadaşımız. Sayın İrfan Erdem çok deneyimli, müthiş işlere imza atmış bir büyüğümdür. Kendisine de yeni hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin yeni rektörünün Kdz. Ereğli'ye bakışının çok olumlu ve sıcak olduğunu ifade eden Keleş, kimsenin Ereğli'nin hakkını yiyemeyeceğini belirtti.

Keleş, yeni dönemde en öncelikli projelerinin Kdz. Ereğli 2. OSB projesi olduğunu belirterek, “En önem verdiğimiz konu Türkiye'nin önündeki bu iş fırsatını kaçırmamak için 2. OSB projesi ve sanayilere yapılacak olan yatırımlar. Yapılacak çok iş var. Çok heyecanlıyız, şarj olmuş durumdayız. 4 seneye 8 sene sığdırırız” diye konuştu.

“Çok iyi ekipler kurduk, seçimi kazandık”

Seçim başarısını iyi bir ekip olmalarına bağlayan Keleş, “Arkadaşlarımızın hepsi yönetim kuruluna aday olabilecek kapasite ve donanımda. Bizim seçimdeki başarımızın tek bir sebebi var, biz çok iyi ekipler kurduk. Bir araya getirdiğimiz 7 meslek grubu çok kalabalık çalıştı. Koordineli çalıştık, bir olduk. Herkes birbirine yardımcı oldu. Atmasyon işleri hiç olmadı. Emin olun o gruplardan bir meclis ve meslek komitesi çıkarabilirdik. O kadar demokratik oldu ki, herkes kendi yönetimini kendi belirledi. Ve ilk defa bir artı altı temsilimiz oldu. Ve 6 meslek grubumuz da temsil ediliyor” şeklinde konuştu.

“Erbirlik ile bir problemimiz yok”

Keleş, gelen bir soru üzerine seçimlerde diğer adayın yanında olduğunu açıklayan Erbirlik Kooperatifi ve Başkanı Seçkin Turhan ile hiçbir problemlerinin olmadığını ifade etti. Keleş, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Oldukça başarılı işler yapıyor Erbirlik Kooperatifi. Seçimden önce diğer arkadaşımıza destek açıklaması yapıyor olması onların o günkü kişisel tercihleriydi. Seçim günü de sandık başında beraberdik. Aramızda bırakın en ufak bir gerginliği, hiçbir şey olmadı. Biz güle oynaya bayram havasında bir seçim atmosferi yaşadık.”