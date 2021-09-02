TSO Başkanı Keleş'ten Tatoğlu'na plaket

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Arlan Keleş, Tat Metal Çelik'in İSO 500 listesinde 54'üncü sırada yer alma başarısı göstermesinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu'na plaket takdim etti.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) her yıl yaptığı araştırma sonucunda belirlenen Türkiye'nin en büyük ilk 500 Sanayi Kuruluşu arasında uzun zamandır yer alan Tat Metal Çelik A.Ş. firması 2020 Yılı sonuçlarına göre bu başarısını yineleyerek geçen yıla göre tam 20 sıra birden yükseldi ve 54'üncü sırada yer aldı.

Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız, Tat Metal Çelik firmasına kutlama ziyareti gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tatoğlu'nu başarılarından dolayı tebrik eden Keleş, her sene katlanarak başarıların artması temennisinde bulundu ve plaket takdim etti.

Tat Metal Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve TSO Meclis Üyesi Akın Tatoğlu da, Keleş ve Tanyıldız'a ziyaretlerinden ve plaket takdiminden dolayı teşekkür etti.