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TSO Başkanlığına Tanyıldız vekalet edecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’in şehir dışı programları nedeniyle yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız vekalet edecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in şehir dışı programları nedeniyle yerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız vekalet edecek.


Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in şehir dışı programlarına katılmak üzere ilçeden ayrıldığı belirtildi. Konuya ilişkin olarak Kdz. Ereğli TSO sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiye yer verildi; “Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş'in şehir dışı programları nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanlığına Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tasin Tanyıldız vekalet edecektir.”

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