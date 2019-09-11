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TSO yönetiminden Uyar'a ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TSO yönetim kurulu Başkanı Arslan Keleş Tuğamiral Hüseyin Sami Uyarı makamında ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TSO yönetim kurulu Başkanı Arslan Keleş Tuğamiral Hüseyin Sami Uyarı makamında ziyaret etti.


Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı görevine yeni atanan Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar'ı makamında ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.


Gerçekleşen ziyarete Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ahmet Türk, Serdar Bakkaloğlu Yönetim Kurulu Üyeleri Tahsin Tanyıldız, Mevlüt Özdemir, Özgür Erdoğan ve Genel Sekreter Gündüz Acar katıldı.

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