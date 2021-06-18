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TSO'dan Erdemir'e tebrik plaketi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 9.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 9. sırada yer alan Erdemir'e plaket takdim edildi.



Kdz. Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), İSO tarafından belirlenen Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 9. sırada yer aldı. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, başarısından dolayı Erdemir'i tebrik etti. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk ve Tasin Tanyıldız, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdürü Salih Cem Oral'ı ziyaret etti. Başkan Keleş, Oral'a plaket takdim ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.

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