TSO'dan mesleki yeterlilik toplantısı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki yeterlilik belgesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası birçok sektörde zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi ile ilgili toplantı düzenleyerek TSO üyelerini bilgilendirecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meybem A.S Genel Müdürü Saygın Baban'ın katılımı ile 07 Ağustos Çarşamba günü Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirecek olan toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş tüm üyeleri davet etti.