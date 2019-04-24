TSO'nun 100. yılında 100 ünite kan

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale gelen gönüllü kan bağışı kampanyasının 6'ıncısı TSO bahçesinde gerçekleştirildi.

Zonguldak Ticaret Sanayi Odası tarafından “Ekonomiye Can, İnsanlığa Kan Veriyoruz” sloganı ile geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 6'ıncısı düzenlenen gönüllü kan bağış kampanyası düzenlendi. ZTSO binası önünde düzenlen gönüllü kan bağışı hakkında bilgiler veren Zonguldak TSO Başkanı ve Kampanya Yürütücüsü Metin Demir, “Bu yıl 6'cısını yapacağımız artık geleneksel hale gelen Ticaret Odası Ticaret Sanayi Odasının Kan Bağışı Kampanyasında Ramazan ayı öncesinde kan stokları tükendi ve zamanda kan bağışı yapmak çok önemli. Bir de ‘bir damla kan hayat kurtarır' prensibi ile kampanyamızı yapıyoruz. İnşallah tüm üyelerimizin katılımını sağlayacağız, tüm üyelerimiz bize de destek verecek, güzel bir sonuca ulaşacağız. 1819'da kurulan bir odayız. Daha yaşlı ve daha kıdemli bir odayız. İnşallah temmuz ayında güzel etkinliklerimiz olacak 100. yılımızı kutluyoruz. Bizim gibi deneyimli bir kıdemli bir odaya da sosyal ve aktif olmak konusunda görevler düşüyor. Her alanda olduğu gibi sosyal projeler konusunda da öncü olmaya gayret ediyoruz. 100. yılımızda da inşallah güzel bir kampanya olacak.” dedi.