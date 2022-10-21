TTB Başkanı Fincancı'ya verilen ödülün geri alınması istendi

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya Kdz. Ereğli'de yaklaşık 4 ay önce verilen ödülün geri alınmasını istedi.

Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yla mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiasını ortaya atmasına tepki gösterdi. Bozkurt, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan Fincancı'ya Kdz. Ereğli'de yaklaşık 4 ay önce verilen ‘Sevgi, Barış, Dostluk Ödülü'nün geri alınmasını istedi. Bozkurt açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ülkemizin dört bir yanında teröre karşı verdiği başarılı mücadeleyi akamete uğratmak isteyenler bu günlerde kahraman Mehmetçiklerimize iftira atmaya başlamıştır. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Şebnem Korur Fincancı'da bunlara katılmıştır. Korur, PKK'ya yakın bir sözde medya kuruluşuna "PKK'lılara karşı kimyasal silah kullanıldığı" iddiaları hakkında konuşarak "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" deme cüretini göstermiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştır. Bizi asıl üzen konu bu kişiye Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın tüm siyasi parti ve STK'ların karşı çıkmasına rağmen ‘Sevgi, Barış, Dostluk' ödülü vermesidir. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Kdz. Ereğli halkı kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır. Türk silahlı Kuvvetlerimizin yurdumuzun dört bir yanında canı pahasına verdiği terörle mücadeleye sonuna kadar destek vermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize iftira atanlara ödül verilmesini asla kabul etmez. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Gel bu yaptığın yanlıştan geri dön. Şahsınızın tek başına karar verdiği ‘Sevgi, Barış, Dostluk' ödülünü derhal geri alın. Kdz. Ereğli'ye yakışan budur.”