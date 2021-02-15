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TTK Eğitim Ocağı ve Müze turizme kazandırılacak

Zonguldak’ta Maden Müzesi ve TTK’ya ait eğitim ocağının eksikliklerinin tamamlanarak turizme kazandırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Maden Müzesi ve TTK'ya ait eğitim ocağının eksikliklerinin tamamlanarak turizme kazandırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.


Kentin madencilik tarihinden örnekler sunan ve kömür madenciliğini anlatan figürlerin yer aldığı Maden Müzesi ile TTK Eğitim Ocağı'nın eksikliklerinin bir an önce tamamlanarak kent turizmine kazandırılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleştiriler toplantıda ayrıca Maden Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletilmesine devam edilmesine karar verildi.

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