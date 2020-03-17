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TTK işyerlerinde dezenfekte uygulaması

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.


Çin'de başgösteren yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait işyerlerinde de tedbirler alındı. Salgına karşı yürütülen önlemler kapsamında kuruma ait Genel Müdürlük ile tüm müesseselerde dezenfektasyon uygulaması gerçekleştirildi. Hafta sonu Genel Müdürlük ve bağlı tüm birimlerdeki işyerlerinin tamamında ilaçlama işlemi yapıldı. Uygulamanın hafta içerisinde de tüm müesseselerde gerçekleştirilmesine devam edilecek. Öte yandan tüm birimlere, çalışanların el hijyeni için antibakteriyel el dezenfekte sıvı aparatının montaj işlemi devam ediyor.

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