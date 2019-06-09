TTK, Karadon 8-10'nolu taşkömürü sahası 15 yıl süreyle rödövans karşılığı işletmeye verilecek

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Karadon 8-10'nolu taşkömürü sahası 15 yıllığına maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi için açık ihale ile ihaleye çıkacak.

Hukuku TTK uhdesinde kalmak şartıyla 8-10'nolu taşkömürü sahası 15 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkartıldı.

İhale ise 12 Haziran 2019 tarihinde saat 15.00 itibariyle başlayacak. Şartname bedeli ise bin TL olarak belirtildi. Tüm üretim yılları için kömür üretimi taahhüt miktarı en az 50 bin ton/yıl olacak. Herhangi bir yıl için 50 bin tonun altına üretim taahhüdü veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak. İstekliler, rödövans payını 20 (yirmi) TL/ton'dan az olmamak üzere teklif edecekler. Bu miktarın altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 15 (onbeş) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına rödövans bedelinin çarpımı, yazı ve rakamla açık olarak yazılacak. Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecek. Alternatif teklif veren istekliler ihale dışı bırakılacak.