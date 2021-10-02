TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan Alaplı Bilim Şenliği'ne ziyaret

Dr. Hasan Mandal, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret etti.

Prof. Dr. Hasan Mandal, beraberinde Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Alaplı Bilim Şenliği'ni ziyaret etti. Öğrencilerin hazırladığı 58 atölyeyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Mandal, insanlık yararına her alanda yapılan projelere destek sağladıklarını belirterek, ”Öğrencilerimizin hem atölye çalışmalarını hem de laboratuvar çalışmalarında yaptıklarıyla sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten nesil olacağız noktasındaki başarılardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Bilim ve sanat destekleme program kapsamında öğrencilerin yaptığı projelerin heyecan verici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal bu tür etkinliklerle bilimin toplumla buluşmasını amaçladıklarını söyledi. Mandal, geleceğin teminatı çocukları ve gençleri teşvik etmek için bilim şenlikleri düzenlendiğini belirterek, "Çocuklarımızın neler yapabileceğini sadece bugün için değil gelecekte özellikle neler yapabileceklerini teşvik ve katkı anlamında bu şenlikleri düzenliyoruz. Geçmişte bu tür etkinlikler biraz daha okullar içindeydi ama şu an ilçenin meydanında çocuklarımızın atölyelerde neler yaptıklarını, yapabileceklerini halkımız görmektedir. Biz şuna inanıyoruz. Gelecekte ülkemizin teknoloji bağımlılığı olmak yerine, teknolojiyi geliştiren, üreten, bunu yaparken de doğaya saygılı olan, tasarımı kendisi yapan değerlerine yine o almış olduğu birikimle katkıda bulunan, özgün sonuçlar üreten bugünün ve geleceğin sorunlarına çaresiz değil 'Ben varım' diyen gençlerimizi görmek istiyoruz" dedi.