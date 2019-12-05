TÜBİTAK bilim söyleşisi Devrek'te gerçekleştirildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından başlatılan bilim söyleşileri etkinlikleri kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu (ZMYO) desteği ile Zonguldak Devrek İlçesi Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu'nda söyleşi gerçekleştirildi.

Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile ve beldedeki diğer ortaokullardan öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı söyleşide, ZMYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Veli Akarsu tarafından “Şu Mühendislik Mesleği Denilen Şey De Nedir Ki? Thales, Öklid Geometrisi ve Geomatik Mühendisliği” başlıklı sunumlar yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Akarsu, kendi deneyimlerini de paylaştığı etkinlikte, öğrencileri bilimsel bir kariyerin gelişim süreçleri, araştırma konuları, yenilikler ve tartışmalar hakkında bilgilendirdi.

Söyleşiyle ilgili bilgi veren Akarsu, TÜBİTAK ve Üniversitemiz destekleri ile gerçekleştirilen bilim söyleşilerinin, çocukların bilimle tanışması ve bilimsel çalışmalara yönelik farkındalığın oluşmasına olan katkısına değinerek, bilim söyleşisine desteklerinden dolayı başta TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı olmak üzere TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkalığına ve çalışanlarına ve Çaydeğirmeni TOKİ İlkokulu yönetici ve öğretmenlerine teşekkür etti.

TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını artırmayı hedefleyen etkinlikler olarak biliniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmak; hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkân sağlamak amaçlanıyor.