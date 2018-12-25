TÜBİTAK destek programları tanıtım toplantısı yapıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara destek vermek üzere sağladığı programlardan Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) ile Araştırma Destek Programları (ARDEB) tanıtım toplantısı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yapıldı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan toplantıya BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, BİDEB Başkan Yardımcısı Nursel Üstünsoy, ARDEB Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Bilimsel Programlar Uzmanı Doç. Dr. Duygu Çelik, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Türkiye'nin akademik çalışmalar konusunda her geçen gün daha çok geliştiğini belirterek; “TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler, akademisyenler ve öğrencilerin bilimsel araştırma projeleri açısından rolü çok önemlidir. Ulusal ve uluslararası akademik araştırmalarda gösterilen gelişmeler kadar, bilim insanlarına tanınan bu destekler de bir o kadar önemlidir. Temel olarak akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde artış gösteren akademik araştırma desteklerine dair farkındalıklarını ve desteklerden yararlanma oranlarını artırmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu bağlamda bilimsel faaliyetleri artırmak için destek programlarına başvuru sayısının artması lazım. Destek programlarına ulaşmak çok zor değil. Başvurular ne kadar çok olursa, destek programlarının bilimsel çalışmalara getirdiği kolaylıkların da öğrenilmesi imkanı bulunacaktır" dedi.

Destek programları tanıtım toplantısına ev sahipliği yapmasından dolayı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne teşekkür eden konuşmacı Nursel Üstünsoy, BİDEB olarak araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla burs, destek ve yarışma programları yürüttüklerini ifade etti. İlköğretim çağından başlayarak tüm eğitim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi için, başarılı öğrencileri genç yaşta tespit ederek ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetiştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası araştırmacı hareketliliğini teşvik etmek ve bu bağlamda bilimsel etkinlikleri ve çalışmaları yaygınlaştırmak amacıyla hareket ettiklerini belirten Üstünsoy, BİDEB'in sağladığı yurt içi ve yurt dışı ortaöğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora burs ve destek programları, öncelikli araştırma proje yarışmaları, programlara başvuruların kimler tarafından ve nasıl yapılabileceği, başvuru sırasında karşılaşılabilecek sorunları sunum eşliğinde katılımcılara aktardı.

ARDEB Mühendislik Araştırma Destek Grubu (MAG) Bilimsel Programlar Uzmanı Doç. Dr. Duygu Çelik, konuşmasında ARDEB olarak, yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi amacıyla üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen bilimsel ve teknolojik araştırma projelerine destek verdiklerini ifade ederek, ARDEB bünyesindeki programlar ve bu programların gereklilikleri hakkında bilgiler aktardı.

Sunumlar sonrası katılımcılar tarafından bilimsel araştırmaların hazırlanması süreci ve destek programlarına başvuru ile ilgili soruların yöneltildiği tanıtım toplantısı, Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim etmesi ile son buldu.