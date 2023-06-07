TÜBİTAK proje yarışmasında bölge birincisi oldular

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finallerinde, Alaplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kimya eğitimi alanında bölge birincisi oldu.

TÜBİTAK (2204-B) Ankara bölge finallerinde, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bir projeyle katılan Alaplı öğrenciler; 1 birincilik derece elde ettiler. Yarışmada Alaplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri bölge birincisi olarak kimya alanı ve değerler eğitimi alanında hazırladıkları 1 projeyle Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Alaplı İmam Ortaokulu öğrencileri Ecem kaya ve ecrin yazıcı ile danışman öğretmenleri İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Volkan Yılmaz tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışman öğretmenimizi ve emeği geçenleri kutluyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum. Ayrıca yarışmaya katılan ve derece elde eden tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum." dedi. Bu yıl Türkiye genelinde TÜBİTAK'a kız ve erkek öğrenci olmak üzere toplam 20 bin öğrenci tarafından hazırlanan 13 bin proje başvurusu gerçekleşti. Bölge finalisti olan projeler ise, 2204-B Orta Okul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın finalistleriyle birlikte 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara'da yüz yüze yapılacak final yarışmasına katılacaklar.