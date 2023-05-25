TÜBİTAK yarışmasında Alaplılı öğrenciler bölge birincisi oldu

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Alaplı öğrencilerin Kimya alanında "Borik Asidin Maddeler Üzerindeki Yanıcılık Etkisinin İncelenerek Orman Yangınlarında Kullanım" projesi Zonguldak bölgesinde birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Zonguldak'ın Alaplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Ecem Kaya ve Ecrin Yazıcı, Fen Bilimleri öğretmeni Volkan Yılmaz danışmanlığında hazırladıkları ve nesnelerin " Borik Asidin Maddeler Üzerindeki Yanıcılık Etkisinin İncelenerek Orman Yangınlarında Kullanımı" isimli projesiyle Zonguldak birincisi elde etti. Zonguldak Bölge birincisi Ecem Kaya ve Ecrin Yazıcı, Ankara'da 5-9 Haziran'da yapılacak yarışma finallerine katılmaya hak kazandı. Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik, projede emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek final yarışmasında başarılar diledi.